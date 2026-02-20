ミラノ・コルティナ冬季五輪が盛り上がりを見せている。日本選手のメダル獲得も好調で、開幕前に比べても注目度は一段と高まっている。しかし、選手への心ない声も問題視されている。誹謗中傷対策に取り組むJOC（日本オリンピック委員会）によると、1月18日以降、中傷を含む投稿が6万件以上確認されたという。五輪に限った話ではないが、女性アスリートに対し、競技の本質とは関係のない顔立ちやメイク、体型などに言及する下世話