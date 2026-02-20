10周年を迎えるチャイロイコグマをお祝いする特別なコラボカフェが期間限定で開催決定♡オリジナルメニューやここでしか手に入らない限定グッズなど、ファンにはたまらない企画が盛りだくさんです。かわいさあふれる空間で、チャイロイコグマの世界観を思いきり楽しめるひとときを過ごしてみませんか。 コラボカフェ開催概要 2026年3月5日（木）～4月2日（木）まで、「S-PiCK CAFE（東京）」および「CONCEPT