ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの混合団体で銅メダルに輝いた小林陵侑（29＝チームROY）、初出場で男子個人ラージヒル銀を含むメダル3つを獲得した二階堂蓮（24＝日本ビール）が20日、羽田空港着の航空機で帰国した。大きな拍手で迎えられ、「感動しました！」などの声をかけられた。会見に臨んだ小林はリラックスした表情で「たくさんの方に、お出迎えされて、帰ってきたなという感じ」と話した。