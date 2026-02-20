三重県志摩市や南伊勢町の海域などにおける放置船の解消に向けた対策について話し合う推進会議が19日、志摩市で開かれました。三重県によりますと、県内の港や河川などでは約2000隻の放置船が確認されていて、志摩市と南伊勢町にはその3割にあたる約620隻が放置されています。三重県は放置船対策を進めるため、関係市町や海上保安庁などが参加する対策推進会議を今月設置し、志摩・南伊勢地域において対策を進めます。19日は具体的