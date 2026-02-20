自ら死を選択する人をひとりでも減らそうと活動している「三重いのちの電話協会」に19日、寄付金が贈られました。贈呈式で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券名古屋支店の清武秀男支店長が「本当に尊い仕事と思い深い敬意を表します」と挨拶し、三重いのちの電話協会の山粼計理事長に50万円の目録を手渡しました。目録を受け取った山粼理事長は「誰もが安心して相談できる場所であり続けるために、相談体制の維持や相