雨が少ない影響で太平洋側を中心に水不足が問題となる中、三重県内の一部のダムで貯水率が10%台まで低下し、関係機関が節水などの協力を呼びかけています。いなべ市にある中里ダムは、四日市市や桑名市、鈴鹿市など北勢地域の6つの市町に生活用水や工業用水、農業用水を供給しています。今年の1月以降、降水量が平年を大きく下回った影響で、19日時点で貯水率は15.5%となっていて、貯水率が20%を下回るのは2013年9月以来、約13年ぶ