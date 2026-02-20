三重大学教育学部は、教員への就職率の向上を目指し、再来年の入学試験から定員を削減することを発表しました。学生の数を絞ることで教員を目指す学生の確保につなげる狙いです。三重大学教育学部の現在の定員は200人ですが、再来年に実施する入学試験から定員を170人とします。三重大学教育学部では現在の教員への就職率が6割という状況で、今後、学生の数を絞ることでより教員を目指す学生の確保につなげたいとしています。