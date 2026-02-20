三重県津市木造町の雲出川の堤防沿いで、ハートの形をした菜の花畑が見頃となっています。ハートの形をした菜の花畑は、花の少ない冬に堤防沿いを通る人に楽しんでもらおうと、近くに住む農家の伊藤伝さんが休耕田を使って始めました。今シーズンは気温が低く雨が少なかったことから、花が咲くのが例年より1週間程遅くなり、19日時点で満開です。堤防沿いの道路から眺められるのがこちらの田んぼアートの特徴で、ハートの形をして