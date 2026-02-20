新車200万円未満で手に入る本格四駆の実力スズキは2026年1月30日、四輪駆動車「ジムニーノマド」の一部仕様変更を公表し、同日から受注を再開しました。ロングボディ仕様のノマドは、1グレードのみという構成ながら、ジムニーシリーズの最上位に位置づけられるモデルです。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”スズキ新「“本格四駆”SUV」です！（30枚以上）ここで気になるのが、ジムニーシリーズで最も安価なモデル