日頃、家事に育児に仕事にと忙しくしているなかで「ああ〜、やってしまった……」という失敗をしたことがあるママもいるのではないでしょうか。とくにお子さんがいると、予期せぬ事態やお子さんに気を取られているうちにうっかり、なんてこともあるかもしれません。今回、ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。『子どもがいる人なら、やったことがあるであろう失敗、何かある？私は洗濯機でオムツを一緒に洗濯してしま