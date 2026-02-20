山形県寒河江市で、消防士の男が起こした狂言強盗事件。男はけさ、留置されていた天童署から山形地検に送検されました。 【写真を見る】「80万円狂言強盗」逮捕の消防士を送検なぜ自分で手足を縛り、強盗事件を演じたのか…今後調べが進む（山形・寒河江市） 午前9時半過ぎ。うなだれた男が警察署から出てきました。自分の手足を縛り、助けを求めた狂言強盗事件を演じた男です。 ■何があったのか 山形県内で手足を縛られた