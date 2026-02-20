〜 2026年「スーパー経営会社」業績動向調査 〜食料品の消費税減税の行方が注目されるが、全国のスーパー経営会社610社の最新決算（2024年10月期-2025年9月期、以下最新期）は、売上高合計が24兆9,484億6,300万円（前期比6.6％増）、利益合計は4,107億1,300万円（同4.4％増）と、2年連続で増収増益だった。コロナ収束後は、外食需要の回復や節約志向などで、一時は減収減益の決算が続いたが、直近2期では価格上昇が増収効果を