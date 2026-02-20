＜ホンダLPGAタイランド2日目◇20日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞タイで開催中の米国女子ツアーは、日本時間午前9時45分に第2ラウンドがスタートした。【最新スイング】センス全開！畑岡奈紗の華麗な足さばき10番からは初日2アンダー・36位で滑り出した勝みなみが、全体の先陣を切ってコースに飛び出しバーディ発進。その1組後の同9時57分には同じくインから馬場咲希が、同10時2分には1番から岩井千怜