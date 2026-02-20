2022年ドラコン大会の世界チャンピオン・大和田紗羅は163センチで公式記録342ヤードを記録。寒い冬に必ず行おうというストレッチを教えてくれた。【連続写真】冬でもお腹を大きく回してビッグフォロー！大和田の342ヤードスイング◇◇◇寒い時期は体も硬くなりやすく、手打ちになりがちです。だからこそ、朝のストレッチが大事になります。私が行っている飛ばしストレッチを3つお伝えします。 1つ目は、曲げた両腕を顔