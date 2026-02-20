19日に妊娠を発表したフジテレビの三上真奈アナウンサー（36）が20日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に出演。共演者から祝福を受けた。番組冒頭MCの「バナナマン」設楽統から「三上さん、おめでたいうことで発表ありまして」と話題を振られ、共演の千秋と「カンニング」竹山隆範から祝福される場面が。三上アナは「ありがとうございます。私事で恐縮なんですが…体調を見ながら産休に入るまで仕事は続けて