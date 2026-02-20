ＪＬＰＧＡツアーは３月５日のダイキン・オーキッド・レディースで２０２６年シーズンが幕を開ける。同ツアーを昨年から独占配信するＵ−ＮＥＸＴとデイリースポーツの共同企画「推し活応援宣言」は、開幕前特別版としてＵ−ＮＥＸＴで解説を務める米山みどりプロと同社ゴルフ担当の内藤哲氏が登場。３６大会で３０人が優勝した昨季を振り返るとともに、今季の注目選手と年間女王争いの行方を占った。◇◇−まずは２０