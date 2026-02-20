2月20日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティーを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。金曜コメンテーターでMCPアセット・マネジメント チーフストラテジストの嶋津洋樹氏と、高市総理の人気について意見を交わした。 寺島アナ「第二次高市内閣の発足を受けて、読売新聞が実施した調査によると、高市内閣の