なぜあなたのお腹はメタボになってしまうの？ 体脂肪の原因は糖質と脂質の両方 脂質の摂り過ぎや脂質の選び方次第では、体脂肪が増えて太ってしまいます。でも、太る原因はじつはそれだけではないのです。人が太るメカニズムをここで紹介しておきましょう。 私たちが食事によって摂る栄養素のうち、体を動かすエネルギーとなるのが糖質と脂質です。糖質は体内でブドウ糖に分解され、脂質は脂肪酸に分解され、それぞれエネ