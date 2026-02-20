ひと目ぼれは、 どうして起こるの？ 感情が理論の先回りをするから出会った瞬間、ビビッときて好きになってしまうのがひと目ぼれです。このひと目ぼれ、本人の意思とは関係なく起こってしまうことから、そこに脳の存在を感じずにはいられません。この問題に関しては、これまでさまざまな実験が行なわれていますが、まだはっきりとした結論は出ていません。ただ、関連する研究があります。それによれば、人間は最初の約２秒で、対