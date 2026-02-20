非課税枠は売却すれば翌年に復活する 以前は消えていた使用済み枠が再利用可能に 旧NISAの一般NISA口座は、購入商品を売却した場合、その枠は再利用できませんでした。100万円で商品を購入、その株が値上がりしたところで売却したとします。100万円分は使用済みとなって、残りの20万円分しか運用することができなかったのです。それが新NISAでは、一度使った非課税枠が復活するようになりました。 今回、新NISAで復活再利用が可