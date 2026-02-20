なかなか寝返りしない子におすすめのあそび「ボールにタッチ」 あそびかた ■ ゆっくりとボールを見せる■ 手でもとうとしたり、足で触ろうとしたりするまでゆっくり待つ 仰向けで寝転んでいる状態の子どもにゆっくりとボールを見せ、子どもが自分の手足をもちあげて、そのままゴロンと横向きになる遊びです。 床と接するのは背中だけになるので、ゆらゆらと前庭覚の刺激が入ってきて、遊