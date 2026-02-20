両親の身長が低いと生まれてくる子どもの背も低い？ 遺伝の影響は８割以上という説も 子どもの頃、自分より背の高いクラスメイトを見てうらやましく思ったり、体の大きなスポーツ選手に憧れたりといった経験のある人は多いと思います。自分もいつかそうなりたいと毎日欠かさず牛乳を飲んでいた、なんて人もいるかもしれません。しかし、残念なことにそうした努力や想いだけで身長が伸びたり縮んだりすることはありません。