スノーボード／木村葵来 選手 岡山市は、ミラノ・コルティナオリンピックの金メダリスト、岡山市出身の木村葵来選手に岡山市民スポーツ栄誉賞を授与することを19日、発表しました。 木村選手は、スノーボード男子ビッグエアで５回転半の大技「スイッチバックサイド1980」を決め、金メダルを獲得しました。 冬季オリンピックでの岡山市民初の金メダル獲得などの歴史的な偉業をたたえようと