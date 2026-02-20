21日(土)は広く行楽日和になるでしょう。22日(日)から23日(月・祝)は低気圧や前線の影響で、北海道は荒れた天気の恐れ。本州付近も雨や風が強まる所があるでしょう。暖気が流れ込み、最高気温は4月並みから5月並みの所が多くなりそうです。多雪地帯では融雪災害に注意。花粉の飛散量が急増しますので、花粉症の方は対策を。3連休の天気21日はお出かけ日和22日〜23日は北日本を中心に荒天21日(土)は北海道や東北で明け方まで雨