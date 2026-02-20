◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート競技は女子フリーで実施全種目を終え、日本は前回２０２２年北京五輪の４個を上回る１大会最多６個のメダルと活躍した。団体で銀メダル、男子シングルで鍵山優真が銀、佐藤駿が銅、ペアで三浦璃来、木原龍一組が史上初の金メダル、女子シングルで前回銅の坂本花織が銀メダル、