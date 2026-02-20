双子を出産した歌手でタレントの中川翔子が20日までにX（旧ツイッター）を更新。復帰ライブへ向けた思いをつづった。3月1日に茨城・水戸市で復帰後初ライブを予定している。「3／1ライブ明日リハーサルが始まります」と報告し、「産休でこんなに長く止まったのが初めてで、復帰して初めてのライブ。遠征してくれる方もたくさんいて涙が出ます」と、しみじみとつづった。「大好きな歌を、一番大好きな歌うことをまたできる幸せ