女優の原沙知絵(47）が20日までに自身のインスタグラムを更新。人気刑事ドラマで共演した女優たちとの3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「深川マイマイのフィルムカメラで撮影してもらいました！」と題してつづり始めた。「3姉妹の小旅行のような写真」と、テレビ朝日ドラマ「特捜9」で共演していた羽田美智子、深川麻衣との3ショットを投稿した。ネットでは「特捜9美人三姉妹！」「9メンバー集まり見られるの