日本ナレッジは４日続伸。１９日取引終了後、２９年３月期を最終年度とする中期経営計画を策定したと発表した。「プロジェクト上流から下流まで一気通貫したサービスの提供」「生成ＡＩを活用した継続収益型サービスの展開」「ＩＴ人材採用難でも利益拡大が可能なビジネスモデルの確立」を図り、最終年度に売上高６２億円（２６年３月期予想は４６億９０００万円）、営業利益３億円（同９２００万円）の達成を目指す