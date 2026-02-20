エルヴィス・プレスリーによるラスベガス公演を中心に未公開シーンを織り交ぜた映像作品『EPiC: Elvis Presley in Concert（原題）』が5月に日本公開されることが決定した。 参考：『リロ＆スティッチ』とエルヴィス・プレスリーの意外な繋がり作品を彩る楽曲たちを解説 本作は、バズ・ラーマン監督が最新のレストア／リマスター技術を駆使して、エルヴィス・プレスリーを現代に甦ら