ＡＢＥＪＡが急反騰している。１９日、ＮＴＴ傘下のＮＴＴ東日本から委託を受け、フィジカルＡＩ時代を見据えたロボット基盤モデルの評価・検証を実施すると発表しており、好感した買いが集まっている。ＡＢＥＪＡは今後、ロボット基盤モデルの活用方法や学習データ生成方法に関する提言及び技術検証などに取り組む。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRES