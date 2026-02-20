住友ファーマは荒れた値動き、カイ気配スタートで寄り後早々に２００円高の３１３３円まで上値を伸ばす場面があったが、その後は値を消し大きく下値を探る状況に。前日に厚生労働省の専門部会が、同社のパーキンソン病向け治療薬候補「アムシェプリ」など鄯ＰＳ細胞を活用した再生医療製品の製造販売を了承したことが材料視されたが、株価は２月中旬以降マドを開けて買われるなど人気化していたことで、