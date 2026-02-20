3月20日に公開予定だった映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR (LIVE IN 3D)』が全米公開日の変更に伴い、全米公開と同日の5月8日に公開日が延期されることが発表された。 参考：ビリー・アイリッシュの3Dライブ映画、2026年3月公開共同監督にジェームズ・キャメロン 本作は、ビリー・アイリッシュのワールドツアーを、最先端の立体撮影技術によって3D映像