ハーモニック・ドライブ・システムズが続騰している。２０日付の日刊工業新聞が、「ハーモニック・ドライブ・システムズは米国で減速機やアクチュエーターを増産する」と報じ、材料視された。記事によると、６～７月をメドにマサチューセッツ州の米国工場の生産能力を現在比５割増の１万５０００台に引き上げる。フィジカルＡＩ搭載ロボットや手術用ロボット、半導体製造装置向けの需要増に