エスポアが続急騰している。１９日の取引終了後、成功報酬１億２１００万円の不動産コンサルティング契約を同日に締結したと発表しており、好感した買いが入っている。今期業績に与える影響は確定した段階で開示する。同社は今期業績予想を公開していないが、２５年２月期の連結売上高は３億６００万円だった。 出所：MINKABU PRESS