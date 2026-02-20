ＤＭＧ森精機は業績とともに株価の一段の回復が期待できそうだ。米関税影響による営業利益の大幅下方修正を受けた急落で昨年１０月に２３５２円まで下落し、その後もみ合いを経て足もとは３０００円前後で推移している。長期トレンドを示す２００日移動平均線との下方カイ離を解消する水準まで持ち直してきた。 今月１０日に前期決算とあわせ、今２６年１２月期の連結業績予想を発表。売上高、営業利益とも前期から回復し、