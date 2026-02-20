ティムスが反発している。１９日の取引終了後に、急性脳梗塞（ＡＩＳ）治療薬候補「ＴＭＳ－００７（ＪＸ１０）」のグローバル第２／３相臨床試験で、日本における最初の患者が登録されたと発表しており、好材料視されている。 同試験は、業務提携先で香港に拠点を置くコーセル・ファーマシューティカルズが主導しており、ティムスは日本における治験依頼者（スポンサー）として参画し