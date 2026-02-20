午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２２６、値下がり銘柄数は１３２０、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がりは非鉄金属、機械、医薬品、その他製品。値下がりで目立つのは証券・商品、空運、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS