3月19日から22日にかけて東京・渋谷で開催される「第33回フランス映画祭 2026」の上映作品ラインナップと来日ゲストが特別映像で発表され、公式アンバサダーを河合優実が務めることが決定した。 参考：「第33回フランス映画祭 2026」3月19日から渋谷で開催映画祭メインビジュアルも公開 1993年の創設以来、フランス映画の上映や監督・俳優たちの来日を通して、映画にとどまらず日仏の文化交流を担う場としての役割も