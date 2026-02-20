ＧｒｅｅｎＢｅｅはしっかり。１９日取引終了後、３１万株（自己株式を除く発行済み株数の１３．３３％）を上限に２０日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表した。資本・業務提携先との関係解消に伴うもの。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、ＧｒｅｅｎＢは予定通り買い付けを実施し、３０万６０００株を取得した。 出所：MINKABU PRESS