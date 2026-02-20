監修医師：勝木 将人（医師） 2016年東北大学卒業 / 現在は諏訪日赤に脳外科医、頭痛外来で勤務。 / 専門は頭痛、データサイエンス、AI. 頚動脈海綿静脈洞瘻の概要 頚動脈海綿静脈洞瘻とは、脳の中に位置する海面静脈洞と、内頚動脈や外頚動脈の間に異常な血流路（動静脈瘻）が発生する疾患です。 頭部（頭蓋内）には複数の血管が存在しています。このうち、頚動脈（内頚動脈と外頚動脈の総称）には動脈血、海面静脈洞に