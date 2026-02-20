肌荒れ対策ブランド「IHADA＜イハダ＞」は2月21日、進化した「密封ケア」で肌荒れ・乾燥・ニキビを防ぐ、うるおい密封ラインの薬用化粧水・薬用乳液（医薬部外品）【全6品】を発売します。◆イハダの「密封ケア」が進化。朝晩なじませるだけで、角層のうるおいバリア環境を素早く整え、肌荒れ・乾燥・ニキビを予防し、繰り返しにくい肌へ導きます。◆生活者の肌荒れ予防の初期行動は「保湿ケア」であることに着目し、新たに3つの複