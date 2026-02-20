ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）決勝トーナメント・プレーオフのファーストレグが19日に行われ、クリスタル・パレス（イングランド）はアウェイでズリニスキ・モスタル（ボスニア・ヘルツェゴヴィナ）と対戦した。クリスタル・パレスは、ECL・リーグフェーズを10位でフィニッシュし、決勝トーナメント進出へノックアウトフェーズを戦うことになった。対するズリニスキ・モスタルはリーグフェーズを23位で終え、何とか決