戦線離脱中の南野拓実は、６月に開幕する北中米ワールドカップのピッチに立てるのか。海外スポーツメディア『Get French Football News』がその可能性に言及した。「タクミ・ミナミノは、12月末のAJオセール戦で前十字靭帯を損傷して以来、プレーしていない。そして、この日本代表選手は今シーズン、ASモナコで再び出場することはないだろう」と現状を説明し、「だが、クラブレベルで彼の監督であるセバスチャン・ポコニョーリは