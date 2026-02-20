【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIのライブ映画『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』（3月27日全国公開）のムビチケ前売券（カード）、ムビチケ前売券（オンライン）の詳細・絵柄が解禁された。 ■前売券はカード2種とオンラインの計3種 ムビチケ前売券（カード）は劇場限定と通販限定での販売となり、劇場限定は集合（1種）・各メンバーのソロデザイン（11種）の全12種、