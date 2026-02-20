20日10時現在の日経平均株価は前日比628.60円（-1.09％）安の5万6839.23円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は226、値下がりは1320、変わらずは46と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は159.44円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＳＢＧ が118.73円、アドテスト が56.15円、トヨタ が22.9円、豊田通商 が16.55円と続いている。 プラス寄与度トップは中外薬 で、日経平均を28.1