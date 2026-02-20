ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート男子1500メートルで中国の寧忠岩（ニン・ジョンイエン）が金メダルを獲得した。19日に行われた同種目は寧が五輪新記録となる1分41秒98で金メダルを獲得。2位は米国のジョーダン・ストルツ（1分42秒75）、3位はオランダのキエルド・ナウス（1分42秒82）だった。高木美帆のチームメイトである寧は、男子1000メートルの銅、男子団体パシュートの銅に続き、今大会3つ目のメダル獲得となった。中