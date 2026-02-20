一度は終わったはずの関係なのに、ズルズルと断ち切れない想いが自分を「地獄」へと引きずり込んでいく…人気俳優・竹内涼真を兄に持つタレントのたけうちほのかが泥沼な恋愛経験を明かした。【映像】ほのか「弟の方がかっこいい」兄・涼真＆弟・唯人2月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組