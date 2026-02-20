気象台は、午前10時2分に、なだれ注意報を金沢市、小松市、加賀市、白山市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】石川県・金沢市、小松市、加賀市、白山市に発表（雪崩注意報） 20日10:02時点石川県では、22日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。加賀では、22日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■金沢市□なだれ注意報【発表】22日にかけて注