元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２０日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。ＭＣの羽鳥慎一と共に坂本花織選手の現役続行を期待した。坂本花織選手が銀、中井亜美選手は銅メダルに輝いた。金メダルは米国のアリサ・リウ選手。千葉百音選手は４位だった。長嶋は「初出場でうれしい銅メダルの中井さんと、とても悔しい坂本さん、悔しい銀メダル。なんかこう一瞬、明暗分けたのかな