見事な覚悟と選択だった。「大和証券Mリーグ2025-26」2月19日の第1試合、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）が、勝負どころで極限の選択を制し、強烈な倍満を成就させた。そのあまりに鋭い踏み込みには、解説席からも驚嘆の声が上がった。【映像】阿久津、覚悟の選択が生んだ一発倍満場面は東4局2本場。3万5600点持ちの2着目で親番を迎えた阿久津に、終盤の16巡目、七対子・赤5筒のテンパイが入った。しかし、盤面は極